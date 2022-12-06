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Защитник УНИКСа объяснил, почему игра с «Енисеем» будет трудной

Защитник УНИКСа объяснил, почему игра с «Енисеем» будет трудной
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Защитник УНИКСа Михаил Кулагин высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Баскетболист признался, что игра получится тяжёлой, так как на восстановление после эмоционального поражения от ЦСКА (93:95 ОТ) было не так много времени.

«У нас было совсем немного времени на восстановление и подготовку к «Енисею». Накануне мы разобрали соперника, сегодня весь день в пути, а уже завтра нам предстоит выйти на площадку. Ожидаем, что игра получится непростой, но мы приложим все усилия, чтобы добыть важную победу», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Матч «Енисей» — УНИКС состоится завтра, 7 декабря. Начало противостояния — в 15:30 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, красноярцы занимают 10-е место.

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