«За счёт этого они уничтожили нас». Наставник «Енисея» — о сильных сторонах УНИКСа

Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Наставник отметил, что агрессивный стиль игры является одной из сильных сторон соперника.

«УНИКС – одна из сильнейших команд Единой лиги ВТБ. Они очень крепки и агрессивны, за счёт чего уничтожили нас в первой встрече в Казани. Чтобы сыграть завтра лучше, нам нужно показать большую заряженность на борьбу, характер, желание, дать больше качества и продемонстрировать свой лучший баскетбол после хорошего матча в Краснодаре.

Мы постараемся оставаться в игре и в концовке воспользоваться своим шансом, если он нам выпадет. Вчера после недельного отсутствия из-за болезни к тренировкам с командой присоединился Уорнер. Конечно, пока он не в оптимальных кондициях, но мы постараемся помочь ему подойти к матчу в наилучшей форме», — приводит слова Анзуловича официальный сайт УНИКСа.



Матч «Енисей» — УНИКС состоится завтра, 7 декабря. Начало противостояния — в 15:30 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, красноярцы занимают 10-е место.