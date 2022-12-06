«За счёт этого они уничтожили нас». Наставник «Енисея» — о сильных сторонах УНИКСа

Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Наставник отметил, что агрессивный стиль игры является одной из сильных сторон соперника.
«УНИКС – одна из сильнейших команд Единой лиги ВТБ. Они очень крепки и агрессивны, за счёт чего уничтожили нас в первой встрече в Казани. Чтобы сыграть завтра лучше, нам нужно показать большую заряженность на борьбу, характер, желание, дать больше качества и продемонстрировать свой лучший баскетбол после хорошего матча в Краснодаре.
Мы постараемся оставаться в игре и в концовке воспользоваться своим шансом, если он нам выпадет. Вчера после недельного отсутствия из-за болезни к тренировкам с командой присоединился Уорнер. Конечно, пока он не в оптимальных кондициях, но мы постараемся помочь ему подойти к матчу в наилучшей форме», — приводит слова Анзуловича официальный сайт УНИКСа.
Матч «Енисей» — УНИКС состоится завтра, 7 декабря. Начало противостояния — в 15:30 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, красноярцы занимают 10-е место.
- 6 декабря 2022
-
21:48
-
20:47
-
20:28
-
20:16
-
19:43
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
-
13:17
-
12:59
-
12:58
-
12:24
-
11:26
-
11:14
-
10:35
-
10:12
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
07:15
-
06:16
-
05:44
-
00:47
-
00:01
-
00:00
- 5 декабря 2022
-
22:57
-
22:23
-
21:53