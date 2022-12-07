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«Может, ему действительно не нравится Гилберт». Хэм — о результатах Леброна с «Кавальерс»

«Может, ему действительно не нравится Гилберт». Хэм — о результатах Леброна с «Кавальерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм в преддверии матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» высказался о хороших результатах с этим клубом лидера калифорнийцев Леброна Джеймса.

«Здесь можно говорить о двух вещах. Возможно, он действительно хочет устроить шоу для болельщиков своего родного города или ему действительно не нравится Дэн Гилберт», — сказал Хэм на пресс-конференции.

До сегодняшнего матча результат Леброна в матчах с «Кливлендом» был 17-2. В этот раз команда Джеймса уступила — «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 102:116. Напомним, Леброн начинал карьеру в «Кавальерс» и до перехода в «Лейкерс» также был игроком «Кливленда». В 2010 году между Джеймсом и владельцем «Кавальерс» Дэном Гилбертом произошёл конфликт, когда форвард перешёл в «Майами Хит» на правах свободного агента.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

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