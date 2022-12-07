«Может, ему действительно не нравится Гилберт». Хэм — о результатах Леброна с «Кавальерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм в преддверии матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» высказался о хороших результатах с этим клубом лидера калифорнийцев Леброна Джеймса.
«Здесь можно говорить о двух вещах. Возможно, он действительно хочет устроить шоу для болельщиков своего родного города или ему действительно не нравится Дэн Гилберт», — сказал Хэм на пресс-конференции.
До сегодняшнего матча результат Леброна в матчах с «Кливлендом» был 17-2. В этот раз команда Джеймса уступила — «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 102:116. Напомним, Леброн начинал карьеру в «Кавальерс» и до перехода в «Лейкерс» также был игроком «Кливленда». В 2010 году между Джеймсом и владельцем «Кавальерс» Дэном Гилбертом произошёл конфликт, когда форвард перешёл в «Майами Хит» на правах свободного агента.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
- 7 декабря 2022
-
10:47
-
10:42
-
10:17
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:42
-
05:46
-
00:57
-
00:30
- 6 декабря 2022
-
23:49
-
22:50
-
21:48
-
20:47
-
20:28
-
20:16
-
19:43
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
-
13:17
-
12:59
-
12:58
-
12:24
-
11:26
-
11:14
-
10:35
-
10:12
-
09:32