Майкл Джордан рассказал, как он был запуган перед встречей с тренером в NCAA

Легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан рассказал о своих чувствах перед встречей с тренером Северной Каролины, выступающей в NCAA, Дином Смитом.

«Я был по-настоящему напуган. Даже скорее запуганный. Я имею в виду, его репутация предшествовала ему. Я очень нервничал из-за этого, но когда мы встретились вживую, я понял, что он не такой, как его описывали. Я удивился тому, что с ним было легко разговаривать. Он был очень хорошо осведомлён во многих аспектах. Смит был очень хороший и заботливый тренер», — приводит слова Джордана Fadeaway World.

Ранее дочь Майкла Джордана Жасмин Джордан поделилась мнением о своей соотечественнице, баскетболистке Бриттни Грайнер.

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