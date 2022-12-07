Бывший одноклубник Стефена Карри подписал контракт с «Автодором»

32-летний американо-бразильский защитник Скотт Мачадо (187 см, 91 кг) подписал контракт с «Автодором». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. Условия соглашения не разглашаются.



На протяжении последних трёх лет Мачадо выступал в чемпионате Австралии за «Кэрнс Тайпенс». В местной лиге он в среднем набирал 10,2 очка, отдавал 5,4 результативные передачи и совершал 3,1 подбора за 28,1 минуты игрового времени.



Отмечается, что Скотт провёл 15 матчей в НБА, из них 10 – в регулярном сезоне за «Хьюстон Рокетс» (2012/2013) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018/2019), где выступал вместе со звёздным форвардом Леброном Джеймсом. Кроме того, ещё пять встреч он провёл в плей-офф НБА весной 2013-го в составе «Голден Стэйт Уорриорз», где его одноклубниками были такие звёзды, как Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин.

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