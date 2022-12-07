Джейлен Браун назвал лучший действующий дуэт в НБА
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун высказался о лучшем действующем дуэте в лиге.
«Я не собираюсь подписываться под тем, что говорят обо мне и Тейтуме, и остаюсь предельно собранным. Сейчас всё хорошо. Завтра же всё может измениться по щелчку пальцев. Так что я продолжаю оставаться спокойным, двигаться вперёд и побеждать в матчах.
Могу сказать, что я и Джейсон Тейтум, вероятно, лучшие игрокм на обеих сторонах площадки в лиге. Меня радует тот факт, что я становлюсь лучше, радует, что могу побеждать в играх, и это никого не злит. Я мотивирован и смотрю в будущее», – приводит слова баскетболиста издание Bally Sports.
Новость по темеДжейсон Тейтум ответил на вопрос по поводу лучшего дуэта в НБА
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