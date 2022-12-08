«Кто делает последний бросок в игре?» Пирс выложил фотографию с Джорданом и Брайантом

Чемпион НБА в сезоне-2007/2008 американец Пол Пирс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с легендарными баскетболистами Майклом Джорданом и Коби Брайантом.

«Кто делает последний бросок в игре? До сих пор не могу поверить, что Мамбы здесь нет», — написал Пирс.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Ранее Пирс прокомментировал выступление соотечественника Энтони Дэвиса в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс» оформившего дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: