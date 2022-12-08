«Такое случается раз в год». Стив Керр отреагировал на поражение от «Юты»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение своей команды от «Юты Джаз» в рамках регулярного чемпионата НБА.



«Голден Стэйт» проиграл со счётом 123:124, при этом семь секунд до окончания игры вели с разницей «+2» и владели мячом на чужой половине площадки.



«Если обратиться к личному опыту, то могу лишь сказать, что раз в год случаются такие матчи, когда ты в итоге покидаешь арену в полном недоумении и с вопросом «Как такое вообще могло произойти?». Наделали кучу ошибок в концовке и проиграли», — приводит слова Керра ESPN.



«Голден Стэйт» в нынешнем сезоне одержал 13 побед в 26 матчах регулярного чемпионата и занимает 10-е в Западной конференции. «Юта Джаз» с 15 победами в 27 играх — шестые на Западе.

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