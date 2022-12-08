Стали известны сроки восстановления основного разыгрывающего МБА Хоменко
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Разыгрывающий МБА Александр Хоменко высказался по поводу своей травмы колена, которую он в матче с «Парма-Пари» (102:87) в Единой лиге ВТБ.
«Сейчас отошел, смирился с ситуацией, буду восстанавливаться. Хожу нормально. Точно полгода буду восстанавливаться, пока операция. После нее будет понятно, начну процесс восстановления, будет видно, как отреагирует нога. Обидно, конечно, стал игроком месяца в команде, и у нас результаты хорошие. На ровном месте такая травма», — приводит слова Хоменко пресс-служба клуба.
Ранее генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о том, что команда находится в поиске новых игроков после травмы Хоменко.
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