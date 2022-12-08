Бывший тренер «Реала» Ласо: мой новый клуб не обязательно должен играть в Евролиге

Известный испанский тренер Пабло Ласо высказался о возможном продолжении профессиональной карьеры. Специалист был уволен из «Реала» после перенесённого сердечного приступа.



«Понятно, что я не остался бы в «Реале» на всю жизнь. Со здоровьем у меня всё в порядке, пришло время найти место, где мою работу будут ценить. Если бы всё зависело от меня, то я бы уже тренировал, но мы с моим новым клубом должны быть одинаковы амбициозны.



Некоторые основывают свои предпочтения исключительно на финансах и идут туда, где предложат больше, но это способ не для меня. Сейчас главное — чувствовать себя комфортно в каком-то месте и знать, что меня ценят. Если какой-то клуб верит, что может сделать шаг вперёд со мной, то это хорошая мотивация. И при этом вовсе не обязательно, чтобы он играл в Евролиге», — цитирует Ласо BasketNews.

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