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Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения для обмена на бизнесмена Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, сообщает CNN.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Про прохождении таможенного осмотра у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Сама баскетболистка позже признала вину и заявила, что взяла картриджи с наркотическим веществом по ошибке.

В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 млн рублей. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали каждый день в СИЗО за полтора.

Бут был осуждён на 25 лет тюрьмы в США в 2012 году за намерение осуществить торговлю оружием и другие незаконные действия. Он вину не признал.

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