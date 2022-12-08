Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была освобождена из-под тюремного заключения для обмена на бизнесмена Виктора Бута, отбывавшего наказание в США, сообщает CNN.



Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Про прохождении таможенного осмотра у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Сама баскетболистка позже признала вину и заявила, что взяла картриджи с наркотическим веществом по ошибке.



В августе этого года после ряда заседаний Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам тюремного заключения в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 млн рублей. По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений, но засчитали каждый день в СИЗО за полтора.

Бут был осуждён на 25 лет тюрьмы в США в 2012 году за намерение осуществить торговлю оружием и другие незаконные действия. Он вину не признал.