Фото: Байден и жена Грайнер радуются новости о возвращении баскетболистки из России

Американская баскетболистка Бритни Грайнер, осуждённую в России за контрабанду наркотиков, обменяли на гражданина России Виктора Бута.



Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что уже говорил с баскетболисткой, и она отправляется домой. Также Байден приложил свои фотографии с женой Бриттни Грайнер.

Личный архив Джо Байдена

Личный архив Джо Байдена

В конце июля Россия и США начали переговоры по обмену Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок за торговлю оружием, на шпиона Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер.



Баскетболистка была задержана в феврале этого года в аэропорту Шереметьево. У Грайнер обнаружили картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. В августе спортсменка была приговорена к девяти годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.