Юрист прокомментировал обмен баскетболистки Грайнер на Виктора Бута

Юрист Андрей Князев высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на гражданина России Виктора Бута.
«Обмен — довольно редкая практика. И с той, и с другой стороны довольно знаковые фигуры. Я это приветствую, но если судить по обвинениям этих лиц, то не совсем равноценный обмен. Попытка или торговля оружием и чуть-чуть содержащее наркотическое вещество в сигаретах — разница очевидна. С другой стороны, один человек совсем ничего не отбыл, другой – чуть ли не 10 лет пробыл в тюрьме. Стоит приветствовать, что граждане каждой страны оказались в своей. Практика обменов существует в основном, когда людей обвиняют в государственных преступлениях, шпионаже. В данном случае обменяли людей, обвиняемых в уголовных преступлениях.
Не могу сказать, что процесс затянулся. У Грайнер приговор только вступил в законную силу, месяц прошёл. Меня удивило, что противоположная сторона могла бы кого-то другого сторговать. Помогла известность этой баскетболистки. Каждый человек достоин свободы или отбывать наказание на своей родине. В данном случае — это именно свобода», – сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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