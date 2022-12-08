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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер поменяли на Виктора Бута: последняя информация, новости, обмен в Абу-Даби

Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута. Что об этом известно. Онлайн
Марат Арасланов
Бриттни Грайнер поменяли на Виктора Бута
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Олимпийская чемпионка поговорила с Байденом и отправилась в США.

Бриттни Грайнер попала в российскую тюрьму в конце февраля, когда вернулась из США с конопляным маслом для вейпа в чемодане. Двукратная олимпийская чемпионка заявляла, что просто забыла выложить, но по российским законам это считалось контрабандой, и после длительного и громкого судебного процесса Бриттни получила девять лет колонии.

Довольно быстро история Грайнер получила поддержку в США. Все спортсмены и политики поддерживали лучшую баскетболистку планеты, прося Белый дом и лично президента США Байдена помочь.

Американская сторона называла дело политизированным, а содержание в СИЗО – незаконным. Но почти сразу появились версии, что Грайнер могут обменять. Прецеденты подобные имелись. И как-то сразу появилась основная фигура для обмена — россиянин Виктор Бут, которого в США осудили на 25 лет за незаконную торговлю оружием.

Live Марат Арасланов

Грайнер, кстати, далеко не образец для подражания. О её характере и поступках «Чемпионат» уже подробно писал.

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17:12 Марат Арасланов

«Обмен — довольно редкая практика. И с той, и с другой стороны довольно знаковые фигуры. Я это приветствую, но если судить по обвинениям этих лиц, то не совсем равноценный обмен. Попытка или торговля оружием и чуть-чуть содержащее наркотическое вещество в сигаретах — разница очевидна» — мнение юриста Андрея Князева.

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17:10 Марат Арасланов

Грайнер и Бут скоро доберутся до США и России соответственно. А вы считаете обмен справедливым?

17:03 Марат Арасланов

Бриттни Грайнер удивляла многих своей стойкостью. Она ни разу не заплакала и не отчаялась во время судебного процесса.

Бриттни Грайнер во время очередного судебного заседания

Бриттни Грайнер во время очередного судебного заседания

Фото: РИА Новости

17:00 Марат Арасланов

Большую помощь в организации обмена сыграли ОАЭ. Именно там произошёл обмен и именно там была достигнута договорённость.

«Спасибо ОАЭ, которые помогли нам в её (Бриттни Грайнер) возвращении. Там она пересела на наш самолёт» — сказал президент Джо Байден.

16:57 Марат Арасланов

Кто такой Виктор Бут и почему его обменяли на баскетболистку Грайнер?

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16:55 Марат Арасланов

Президент США Джо Байден во время официального заявления заверил, что переговоры с Россией будут продолжаться и по другим гражданам США.

16:54 Марат Арасланов

«Переговоры были напряжёнными» — президент США Джо Байден рассказал, как достигалось соглашение по обмену.

16:53 Марат Арасланов

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан также назывался одним из фигурантов потенциального обмена. Но пока он остаётся в колонии в РФ.

16:51 Марат Арасланов

Оба президента помиловали заключённых, а это значит, что после возвращения домой они не будут отбывать срок.

16:50 Марат Арасланов

Президент США и супруга Бриттни Грайнер только что сделали совместное обращение. Они поговорили с Грайнер, которая сейчас находится в самолёте и летит в США.

Джо Байден и супруга Бриттни Грайнер

Джо Байден и супруга Бриттни Грайнер

Фото: Личный архив Джо Байдена

16:47 Анатолий Романов

Интересно, что сегодня утром в «Известиях» вышло интервью заместителя главы МИД Сергея Рябкова, который объяснил, почему Россия не хочет разрыва дипломатических отношений с США: «По большому счету, разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно».

16:43 Анатолий Романов

Бут и Грайнер были помилованы перед освобождением

Омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила: «Бут и Грайнер были помилованы, это дает возможность свободы передвижения».

16:42 Марат Арасланов

МИД РФ подтвердил обмен

Раньше всех с новостью вышел CNN, сообщив об обмене со ссылкой на собственный источник. Спустя несколько минут МИД России подтвердил факт обмена. Это случилось в аэропорту Абу-Даби. Виктор Бут отправился в Россию, а Бриттни Грайнер сейчас находится в самолёте, летящем в США.

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Теги Баскетбол Прочие турниры •••

Заглавное фото: РИА Новости/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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