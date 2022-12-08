Олимпийская чемпионка поговорила с Байденом и отправилась в США.

Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута. Что об этом известно. Онлайн

Бриттни Грайнер попала в российскую тюрьму в конце февраля, когда вернулась из США с конопляным маслом для вейпа в чемодане. Двукратная олимпийская чемпионка заявляла, что просто забыла выложить, но по российским законам это считалось контрабандой, и после длительного и громкого судебного процесса Бриттни получила девять лет колонии.

Довольно быстро история Грайнер получила поддержку в США. Все спортсмены и политики поддерживали лучшую баскетболистку планеты, прося Белый дом и лично президента США Байдена помочь.

Американская сторона называла дело политизированным, а содержание в СИЗО – незаконным. Но почти сразу появились версии, что Грайнер могут обменять. Прецеденты подобные имелись. И как-то сразу появилась основная фигура для обмена — россиянин Виктор Бут, которого в США осудили на 25 лет за незаконную торговлю оружием.