Американские баскетболистки отреагировали на освобождение Грайнер из российской тюрьмы
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Американские баскетболистки Брианна Тёрнер и Стефани Долсон, а также спортсменка с Багамских островов Джонквел Джонс, ранее выступавшая в УГМК, прокомментировали обмен Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Он состоялся сегодня, 8 декабря. Все три спортсменки оставили сообщения в своих социальных сетях.
«Более 270 дней, наполненных неуверенностью и нетерпением — однако ажиотаж вокруг этой темы принёс плоды», — написала Тёрнер.
«Просто невероятно! Она наконец-то возвращается домой», — отреагировала Долсон.
«Хвала Господу. Спасибо тебе, Иисус», — написала Джонс.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
Ранее с заявлением об обмене Грайнер на Виктора Бута выступил президент США Джо Байден.
Новость по темеБайден сделал заявление об обмене Грайнер на россиянина Бута
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