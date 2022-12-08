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Американские баскетболистки отреагировали на освобождение Грайнер из российской тюрьмы

Американские баскетболистки отреагировали на освобождение Грайнер из российской тюрьмы
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Американские баскетболистки Брианна Тёрнер и Стефани Долсон, а также спортсменка с Багамских островов Джонквел Джонс, ранее выступавшая в УГМК, прокомментировали обмен Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Он состоялся сегодня, 8 декабря. Все три спортсменки оставили сообщения в своих социальных сетях.

«Более 270 дней, наполненных неуверенностью и нетерпением — однако ажиотаж вокруг этой темы принёс плоды», — написала Тёрнер.

«Просто невероятно! Она наконец-то возвращается домой», — отреагировала Долсон.

«Хвала Господу. Спасибо тебе, Иисус», — написала Джонс.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

Ранее с заявлением об обмене Грайнер на Виктора Бута выступил президент США Джо Байден.

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