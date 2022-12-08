Американский журналист: «опаснейшего человека в мире» обменяли на Грайнер. Ужасная сделка

Американский журналист Бенни Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.
«Бриитни Грайнер — заурядная спортсменка с любовью к травке, которая ни для кого не представляла угрозы. Виктор Бут, известный как «самый опасный человек в мире», отбывал 25- срок в федеральной тюрьме за передачу смертоносного оружия террористам для убийства американцев. Это два разных человека. Ужасная сделка», — написал Джонсон.
Напомним, Грайнер отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут по версии американской стороны занимался торговлей оружием.
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:
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