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Американский журналист: «опаснейшего человека в мире» обменяли на Грайнер. Ужасная сделка

Американский журналист: «опаснейшего человека в мире» обменяли на Грайнер. Ужасная сделка
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Американский журналист Бенни Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.

«Бриитни Грайнер — заурядная спортсменка с любовью к травке, которая ни для кого не представляла угрозы. Виктор Бут, известный как «самый опасный человек в мире», отбывал 25- срок в федеральной тюрьме за передачу смертоносного оружия террористам для убийства американцев. Это два разных человека. Ужасная сделка», — написал Джонсон.

Напомним, Грайнер отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут по версии американской стороны занимался торговлей оружием.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:

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