В WNBA отреагировали на обмен Бриттни Грайнер

Комиссар WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации) Кэти Энгельберт прокомментировала состоявшийся обмен, по итогам которого в США из России вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — Виктор Бут.

«WNBA безмерно благодарна администрации Байдена, специальному посланнику президента по делам заложников и всем тем, кто сыграл свою роль в возвращении Бриттни Грайнер домой», — приводит слова Энгельберт пресс-служба Женской национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: