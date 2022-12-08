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В WNBA отреагировали на обмен Бриттни Грайнер

В WNBA отреагировали на обмен Бриттни Грайнер
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Комиссар WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации) Кэти Энгельберт прокомментировала состоявшийся обмен, по итогам которого в США из России вернётся американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США — Виктор Бут.

«WNBA безмерно благодарна администрации Байдена, специальному посланнику президента по делам заложников и всем тем, кто сыграл свою роль в возвращении Бриттни Грайнер домой», — приводит слова Энгельберт пресс-служба Женской национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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