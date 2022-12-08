Сын Дональда Трампа выступил с жёстким заявлением после обмена Грайнер на Бута

Дональд Джон Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, раскритиковал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута, находившегося в тюрьме США по обвинению в торговле оружием. Обмен состоялся сегодня, 8 декабря.
«Теперь же все знают, как сделать так, чтобы Путин продолжал арестовывать американцев и сурово наказывать их? Нужно просто совершить обмен на продавца оружием, который известен как «торговец смертью». Этот человек виновен в заговоре, целью которого были убийства американцев и пособничество террористической организации. И вот состоялся обмен на ненавидящего Америку активиста WNBA», — написал сын Дональда Трампа в своих соцсетях.
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:
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