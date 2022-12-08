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Сын Трампа: если б обмен Грайнер проводил отец, его бы обвинили в подрыве безопасности США

Сын Трампа: если б обмен Грайнер проводил отец, его бы обвинили в подрыве безопасности США
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Дональд Джон Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, вновь высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.

«Если бы Си-би-эс [телерадиосеть] узнала об этой сделке при посредничестве Трампа, они бы немедленно сообщили эту новость, используя такой посыл: «Трамп с помощью предательства и коррупции предпринимает усилия по подрыву американской безопасности и расширению возможностей российского режима». Но сейчас про это никто так не говорит», — написал сын Дональда Трампа у себя в социальных сетях.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся сегодня, 8 декабря.

Баскетболистку Бриттни Грайнер ведут на оглашение судебного приговора:

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