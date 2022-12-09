«Надеюсь, сможем удивить». Капитан «Минска» — о матче с ЦСКА

Капитан «Минска» Алексей Тростинецкий поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало — в 20:00 мск. Матч состоится в Минске.

«В нашей команде появились новички, которые дебютировали в недавних матчах. Это молодые ребята, им есть что доказывать. Безусловно, ещё надо немного времени для лучшего взаимопонимания. Надеюсь, что в пятницу мы сможем удивить соперника и подойти к игре в оптимальной форме», — приводит слова Тростинецкого пресс-служба «Минска».



В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА в настоящий момент занимает первое место, а «Минск» располагается на 11-й позиции.