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Американский комик оскорбил Джо Байдена из-за обмена Грайнер на Бута

Американский комик оскорбил Джо Байдена из-за обмена Грайнер на Бута
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Американский актёр и комик Терренс Кентрелл Уильямс жёстко высказался в адрес президента США Джо Байдена-младшего из-за недавнего обмена, в ходе которого в Штаты из России вернулась баскетболистка Бриттни Грайнер, а в Россию из США – предприниматель Виктор Бут. Терренсу не понравилось, что его страна решила обменять Грайнер, а не морского пехотинца Пола Уилана.

«Джо Байден — кусок дерьма, а не настоящий главнокомандующий. Он бросил своего морского пехотинца, как трус. Бриттни Грайнер ненавидит Америку. Я понимаю, что морской пехотинец был неидеален, но он рисковал своей жизнью ради этой страны. Он должен был быть дома первым», — написал Кентрелл Уильямс в своих социальных сетях.

Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

«Это ставит под угрозу жизни американцев». В США недовольны исходом обмена Бриттни Грайнер «Это ставит под угрозу жизни американцев». В США недовольны исходом обмена Бриттни Грайнер
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