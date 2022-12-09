Игроки НБА отреагировали на освобождение Бриттни Грайнер
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Игроки НБА Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Трей Янг («Атланта Хоукс») и Демаркус Казинс («Денвер Наггетс») у себя в социальных сетях отреагировали на обмен соотечественницы, олимпийской баскетболистки Бриттни Грайнер. Вчера, 8 декабря, её обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута.
«Бриттни Грайнер на свободе», — написал Морант.
«Бриттни освобождена», — говорится в сообщении Янга.
«Добро пожаловать домой, Бриттни Грайнер», — написал Казинс.
Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ, за что была приговорена к девяти годам лишения свободы. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. Его приговорили к 25 годам.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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