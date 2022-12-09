Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли высказался об изменении менталитета Дэвиса после его перехода в «Лейкерс»

Баркли высказался об изменении менталитета Дэвиса после его перехода в «Лейкерс»
Комментарии

Член Зала славы НБА, ныне известный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о выступлении форварда Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Баркли, у Дэвиса был менталитет победителя, когда он выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Если ты великий игрок, то двигаешься быстро, а все вокруг – медленно и ничего не могут с этим поделать. Но для этого необходимо обладать определённым менталитетом. Тогда никто с этим ничего не сможет поделать. У Энтони был такой менталитет, когда он был в Новом Орлеане, а потом он победил в «Лейкерс»… Я не знаю», — сказал Баркли на канале House of Highlights в YouTube.

Дэвис стал игроком «Лос-Анджелеса» в 2019 году. В 2020-м выиграл титул.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:

Новость по теме
Леброн высказался о Дэвисе после его ухода с площадки в матче «Лейкерс» — «Кавальерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022