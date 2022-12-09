Баркли высказался об изменении менталитета Дэвиса после его перехода в «Лейкерс»
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Член Зала славы НБА, ныне известный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о выступлении форварда Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Баркли, у Дэвиса был менталитет победителя, когда он выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Если ты великий игрок, то двигаешься быстро, а все вокруг – медленно и ничего не могут с этим поделать. Но для этого необходимо обладать определённым менталитетом. Тогда никто с этим ничего не сможет поделать. У Энтони был такой менталитет, когда он был в Новом Орлеане, а потом он победил в «Лейкерс»… Я не знаю», — сказал Баркли на канале House of Highlights в YouTube.
Дэвис стал игроком «Лос-Анджелеса» в 2019 году. В 2020-м выиграл титул.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
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