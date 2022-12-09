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Бриттни Грайнер прибыла в США и была отправлена в медицинский центр для обследования

Бриттни Грайнер прибыла в США и была отправлена в медицинский центр для обследования
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, благополучно вернулась в Соединённые Штаты Америки после того, как была обменяна на Виктора Бута.

«Грайнер прибыла на базу Сан-Антонио-Форт в штате Техас в пятницу рано утром и была доставлена в армейский медицинский центр Брук для планового обследования», — сообщил представитель Госдепартамента США CNN.

Отмечается, что Грайнер прибыла на родину в хорошем настроении.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

В четверг в Абу-Даби баскетболистка была обменяна на гражданина России Виктора Бута.

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