Бриттни Грайнер прибыла в США и была отправлена в медицинский центр для обследования

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, благополучно вернулась в Соединённые Штаты Америки после того, как была обменяна на Виктора Бута.
«Грайнер прибыла на базу Сан-Антонио-Форт в штате Техас в пятницу рано утром и была доставлена в армейский медицинский центр Брук для планового обследования», — сообщил представитель Госдепартамента США CNN.
Отмечается, что Грайнер прибыла на родину в хорошем настроении.
Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.
В четверг в Абу-Даби баскетболистка была обменяна на гражданина России Виктора Бута.
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