Бриттни Грайнер прибыла в США и была отправлена в медицинский центр для обследования

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, благополучно вернулась в Соединённые Штаты Америки после того, как была обменяна на Виктора Бута.



«Грайнер прибыла на базу Сан-Антонио-Форт в штате Техас в пятницу рано утром и была доставлена в армейский медицинский центр Брук для планового обследования», — сообщил представитель Госдепартамента США CNN.



Отмечается, что Грайнер прибыла на родину в хорошем настроении.



Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.



В четверг в Абу-Даби баскетболистка была обменяна на гражданина России Виктора Бута.