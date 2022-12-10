«Барселона» уступила АСВЕЛу с разницей в одно очко в матче Евролиги

Завершился очередной матч 12-го тура Евролиги. В Испании на арене «Палау Блауграна» местная «Барселона» встречалась с французским клубом АСВЕЛ. Игра завершилась минимальной победой гостей со счётом 75:74.



Самым результативным игроком матча стал игрок АСВЕЛа Нандо Де Коло, который набрал 19 очков. Его партнёр по команде Юссуфа Фалл набрал 14 очков и совершил 18 подборов.



В составе «Барселоны» отличились Никола Миротич, у которого 17 очков в активе, и Николас Лапровитолла с 14 очками.



«Барселона» с восемью победами в 12 матчах располагается на пятом месте в Евролиге. АСВЕЛ же одержал лишь четвёртую победу в нынешнем сезоне и занимает 15-е место.



В следующем туре «Барселона» сыграет с «Монако», АСВЕЛ — с «Партизаном».