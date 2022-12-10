Шикарный данк Зайона Уильямсона спровоцировал потасовку в концовке матча с «Финиксом»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в виде мельницы на 360 градусов в концовке матча с «Финикс Санз», спровоцировав на площадке потасовку между игроками.

Уильямсон забросил сверху при счёте 126:117 в пользу своей команды, когда до конца матча оставалось всего несколько секунд. Это не понравилось игрокам «Финикса», которые стали сетовать на несоблюдение принципов фэйр-плей, так как обычно в таких ситуациях, когда исход матча уже предрешён, баскетболисты стараются не проводить атаки. В итоге на паркете произошла стычка, которую удалось остановить спустя несколько минут.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Bleacher Report.