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Шикарный данк Зайона Уильямсона спровоцировал потасовку в концовке матча с «Финиксом»

Шикарный данк Зайона Уильямсона спровоцировал потасовку в концовке матча с «Финиксом»
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в виде мельницы на 360 градусов в концовке матча с «Финикс Санз», спровоцировав на площадке потасовку между игроками.

Уильямсон забросил сверху при счёте 126:117 в пользу своей команды, когда до конца матча оставалось всего несколько секунд. Это не понравилось игрокам «Финикса», которые стали сетовать на несоблюдение принципов фэйр-плей, так как обычно в таких ситуациях, когда исход матча уже предрешён, баскетболисты стараются не проводить атаки. В итоге на паркете произошла стычка, которую удалось остановить спустя несколько минут.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Bleacher Report.

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