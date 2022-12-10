Илон Маск отреагировал на обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

Маск раскритиковал власти США за то, что они не освободили из тюрьмы морского пехотинца Пола Уилана, который с 2018 года отбывает в России срок за шпионаж.

«Никогда не бросайте своего морского пехотинца. Никогда», — написал Маск в своих социальных сетях.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.