Обама: спасибо Байдену за освобождение Бриттни Грайнер из российской тюрьмы

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, выразив благодарность главе государства Джо Байдену за приложенные к этому усилия.
«Благодарен за долгожданное освобождение Бриттни Грайнер из российской тюрьмы. Спасибо Джо Байдену и его администрации за сложную дипломатическую работу, которая помогла осуществить этот обмен. Мы с нетерпением ждём возвращения Бриттни домой», — написал Обама в своих социальных сетях.
Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.
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