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Обама: спасибо Байдену за освобождение Бриттни Грайнер из российской тюрьмы

Обама: спасибо Байдену за освобождение Бриттни Грайнер из российской тюрьмы
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Бывший президент США Барак Обама прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, выразив благодарность главе государства Джо Байдену за приложенные к этому усилия.

«Благодарен за долгожданное освобождение Бриттни Грайнер из российской тюрьмы. Спасибо Джо Байдену и его администрации за сложную дипломатическую работу, которая помогла осуществить этот обмен. Мы с нетерпением ждём возвращения Бриттни домой», — написал Обама в своих социальных сетях.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.

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