Байден проигнорировал вопросы о Грайнер

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов про обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
«Мистер президент, что скажете о критике двустороннего обмена Грайнер? Мистер президент, что вы сказали сегодня Бриттни? О чём с ней говорили?» — спрашивали Байдена репортёры.
Однако Байден, завершив своё выступление у трибуны, проигнорировал эти вопросы и поспешил покинуть зал.
Права на видео принадлежат Forbes. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Forbes Breaking News.
Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.
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