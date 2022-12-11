Леброн трогательно прокомментировал смерть американского журналиста на ЧМ в Катаре

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал смерть американского журналиста Гранта Уола на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Уол, работая в журнале Sports Illustrated, в 2002 году написал о Леброне статью с заголовком «Избранный». 17-летний Джеймс на тот момент учился в школе.

«Прежде всего хочется выразить соболезнования его семье. Я очень любил Гранта. Это было восхитительно, когда он опубликовал меня на обложке журнала. Он всегда был очень классным человеком. Грант провёл много времени в моём родном городе Акрон и освещал меня ещё задолго до выхода той статьи.

Я всегда наблюдал за ним со стороны. Даже когда вырос и стал профессионалом, а он вроде бы перешёл в другой вид спорта. Я постоянно вспоминал его имя, когда был подростком и видел Гранта в нашей школе. Так что это трагическая потеря. Тяжело терять такого великого человека. Желаю его семье всего наилучшего. И пусть он покоится в раю», — цитирует Леброна Yahoo Sports.

Напомним, Грант Уол скончался 10 декабря на 49-м году жизни во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной.

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