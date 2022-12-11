Дэмьен Лиллард назвал звёздного игрока, который бы помог «Портленду» выиграть чемпионат
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что наличие в составе звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо значительно бы повысило шансы его команды на победу в чемпионате.
«Если бы мне нужно было выбрать игрока, который поможет «Портленду» выиграть чемпионат, то я бы определённо выбрал Янниса Адетокунбо», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.
Дэмьен Лиллард в этом сезоне набирает в среднем за игру 27,6 очка, 4,1 подбора и 7,4 результативной передачи, а Яннис Адетокунбо — 31,9 очка, 11,0 подбора и 5,4 передачи.
«Портленд» занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Милуоки» располагается на второй строчке на Востоке.
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