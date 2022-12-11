«Он может стать новым Каваем Леонардом». Аналитик — о молодом игроке «Уорриорз»

Экс-игрок НБА, а ныне аналитик «Голден Стэйт Уорриорз» Дорелл Райт выразил мнение, что 20-летний форвард команды Жонатан Куминга способен выйти в будущем на уровень звезды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Этот парень наконец-то начинает понимать. Куминга умеет делать невероятные вещи в нападении, но сейчас он немного замедляет игру, не торопится… Мы говорили о его навыках в защите, на мой взгляд, он может стать новым Каваем Леонардом. Но нужно отрабатывать на обоих концах площадки, чтобы стать одним из лучших игроков лиги», — цитирует Райта Fadeaway World.

В этом сезоне Куминга принял участие в 23 матчах и набирал в среднем за игру 6,8 очка, 3,1 подбора и 1,1 результативной передачи.

Новость по теме Дэмьен Лиллард назвал звёздного игрока, который бы помог «Портленду» выиграть чемпионат

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?