Дрэймонд Грин: я уже два года говорю, что сбросил со счетов «Лейкерс»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал «Финикс Санз» одной из сильнейших команд Западной конференции. При этом он не первый год считает, что 17-кратные чемпионы НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» уже не способны составить «воинам» серьёзную конкуренцию.
«Меня не беспокоят никакие команды на Западе. Да, у нас есть хорошие коллективы, которых нужно опасаться… «Финикс» — один из них. Я уже два года говорю всем, что сбросил со счетов «Лейкерс»… Уверен, если мы будем играть в свою силу, то никто нас не победит», — сказал Грин после матча с «Бостон Селтикс».
На данный момент «Голден Стэйт» занимает восьмую строчку в таблице Западной конференции, «Финикс» идёт третьим, «Лейкерс» располагаются на 13-м месте.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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