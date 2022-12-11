«Ему не стоит в это ввязываться». Яннис — о желании Кантера выйти с ним на ринг
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу экс-игрока НБА Энеса Кантера, который ранее выразил желание выйти с ним на ринг.
«О нет, ему не стоит в это ввязываться», — ответил на это греческий форвард.
В нынешнем сезоне Адетокунбо в среднем набирает 31,9 очка, 11, 0 подбора и 5,4 передачи за игру. «Милуоки» после 25 игр регулярного чемпионата занимают второе место в Восточной конференции.
Раннее лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что наличие в составе звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо значительно бы повысило шансы его команды на победу в чемпионате.
Новость по темеДэмьен Лиллард назвал звёздного игрока, который бы помог «Портленду» выиграть чемпионат
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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