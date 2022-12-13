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Сыновья Леброна подписали контракты с агентством Klutch Sports

Сыновья Леброна подписали контракты с агентством Klutch Sports
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Сыновья звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса подписали соглашения с одним из самых влиятельных агентств Klutch Sports Group. Об этом сама организация сообщила на своей странице в социальной сети.

Основателем и главой агентства является Рич Пол, который близко дружит с Леброном Джеймсом.

Старший сын Леброна Бронни Джеймс планирует в 2024 году выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Планируется, что он будет подписан в конце первого раунда. Младший сын форварда, Брайс, которому сейчас 15 лет, минувшим летом получал предложение от клуба, выступающего в первом дивизионе NCAA.

Бронни Джеймс в октябре также подписал спонсорский контракт с Nike. У компании пожизненное соглашение с самим Леброном.

Сам Джеймс ранее заявлял, что хотел бы сыграть с сыновьями в одной команде.

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