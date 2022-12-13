«Я просто бросал». Лиллард повторил личный рекорд по реализованным броскам из-за дуги

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал повторение личного рекорда по реализованным трёхочковым.
В матче с «Миннесотой» (133:112) Лиллард забросил 11 трёхочковых из 17 попыток. Это также повторение клубного рекорда «Портленда».
«Я действительно не знал, сколько у меня было попаданий из-за дуги. Просто бросал по кольцу. Понимал, конечно, что набрал немало очков и реализовал достаточно дальних бросков, но только потом задумался, сколько же я попал?» — цитирует Лилларда ESPN.
Стоит отметить, что в четвёртой четверти Дэмьена не выпускали на площадку, так как «Портленд» сохранял приличное преимущество. Всего у Лилларда 38 набранных очков в матче с «Миннесотой», а также он совершил два подбора и отдал три результативные передачи за 29 минут.
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