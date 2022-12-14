Функционер: если Уэстбрук готов играть меньше, летом им заинтересуются топ-команды

Разыгрывающий команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Расселл Уэстбрук может успешно продолжить карьеру, если будет готов проводить меньше времени на площадке, считает руководитель клуба лиги.
«Это поменяет отношение людей к нему. Если он готов стать разыгрывающим защитником, который будет менять темп, играть меньше минут и настраиваться на оборону, тогда летом им заинтересуются топ-команды.
Сравнения с Айверсоном честны. Аллен мог бы выступать ещё три или четыре года, если бы согласился играть со скамейки запасных. Он бы смог проявить себя против вторых составов. То же касается и Уэстбрука», – приводит слова функционера издание Sports Illustrated.
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