Хэм – о 16 поражениях «Лейкерс» в 27 матчах: не стать хорошим моряком в штиль

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал выступление команды по ходу сезона после очередного проигрыша, на этот раз в матче с «Бостон Селтикс» (118:112 OT), который состоялся сегодня, 14 декабря.

Поражение стало для «озёрников» 16-м в 27 матчах. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Один из наших ассистентов в G-лиге сказал отличную вещь: «Ты никогда не станешь хорошим моряком в штиль». Ты проявляешь себя и становишься надёжным моряком только в том случае, когда ведёшь корабль через шторм. И я верю в это», – сказал специалист в интервью журналистам.

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