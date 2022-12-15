«Лейкерс» заинтересованы в возвращении Кайла Кузмы

«Лос-Анджелес Лейкерс» намерен вернуть в команду форварда Кайла Кузму, который сейчас выступает за «Вашингтон Уизардс», сообщает Bleacher Report со ссылкой на инсайдера Криса Хэйнса.
По информации источника, «Лейкерс» на протяжении долгого времени следят за Кузмой и уже контактировали с «Вашингтоном» по поводу перехода форварда.
Кайл Кузма в 2020 году стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс», но в 2021 году перешёл в «Уизардс». Сообщалось, что Кайл планирует по окончании сезона выйти на рынок свободных агентов. Он рассчитывает на контракт с годовой зарплатой более $ 20 млн.
В нынешнем сезоне Кайл Кузма принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21,4 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,6 результативные передачи.
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