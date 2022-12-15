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Стив Керр высказался о Карри, получившем травму плеча

Стив Керр высказался о Карри, получившем травму плеча
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о лидере своей команды Стефене Карри, который получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» (119:125). Карри травмировал левое плечо в концовке третьей четверти. Больше на площадке он не появлялся.

«Стеф всегда смотрит на жизнь с позитивом, поэтому он был в хорошем настроении. Будем надеяться на лучшее», — приводит слова Керра издание Yahoo Sports.

О сроках восстановления Карри пока не сообщается. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 29,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,8 передач.

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

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