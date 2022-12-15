Наставник «Бакс» Буденхольцер обозначил позицию по поводу обмена Грайнер на Бута
Поделиться
Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал возвращение в США американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывала тюремное наказание в Российской Федерации. Грайнер вернулась в США в результате обмена заключёнными: Россия получила Виктора Бута, США – Бриттни.
«Я очень, очень рад за Бриттни Грайнер и её семью. Это великое день для неё и нашей страны. Знаю, это было нелегко для всех. Теперь я так счастлив и надеюсь, что любого, кто находится в подобной ситуации, можно вернуть домой, чтобы они не подвергались тому, через что она и другие проходят в подобной ситуации», — приводит слова Буденхольцера Mavs.com.
Надзирательницы колонии попросили Бриттни Грайнер приезжать ещё:
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
23:58
-
23:25
-
23:03
-
22:53
-
21:57
-
21:05
-
20:56
-
20:14
-
18:55
-
18:50
-
18:00
-
17:56
-
15:50
-
13:49
-
13:48
-
12:54
-
12:22
-
10:47
-
10:32
-
10:19
-
09:57
-
09:42
-
09:05
-
07:31
-
05:47
-
00:58
-
00:38
-
00:06
- 14 декабря 2022
-
22:56
-
22:42
-
22:27
-
20:54
-
20:02
-
18:37
-
18:16
Партнерский контент