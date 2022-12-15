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Наставник «Бакс» Буденхольцер обозначил позицию по поводу обмена Грайнер на Бута

Наставник «Бакс» Буденхольцер обозначил позицию по поводу обмена Грайнер на Бута
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал возвращение в США американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывала тюремное наказание в Российской Федерации. Грайнер вернулась в США в результате обмена заключёнными: Россия получила Виктора Бута, США – Бриттни.

«Я очень, очень рад за Бриттни Грайнер и её семью. Это великое день для неё и нашей страны. Знаю, это было нелегко для всех. Теперь я так счастлив и надеюсь, что любого, кто находится в подобной ситуации, можно вернуть домой, чтобы они не подвергались тому, через что она и другие проходят в подобной ситуации», — приводит слова Буденхольцера Mavs.com.

Надзирательницы колонии попросили Бриттни Грайнер приезжать ещё:

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