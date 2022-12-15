Майка Леброна, в которой он стал чемпионом НБА, оценена в несколько миллионов долларов

Майка звёздного форварда Леброна Джеймса, которую он носил во время финальной серии чемпионского сезона «Майами Хит» 2013 года, выставлена на аукцион. Как информирует TMZ Sports, аукцион Sotheby's заявил, что стартовая цена данной майки — $ 3 миллиона. Потенциальные покупатели могут начать торги с 27 января.



Отмечается, что в этой майке Джеймс был во время седьмого матча финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс», в котором баскетболисты «Хит» одержали победу со счётом 95:88.



«Этот матч считается одним из самых важных в карьере Леброна. Впоследствии не раз говорилось, что это был его лучший сезон в НБА», — заявили представители Sotheby's.

Фото: https://www.sothebys.com

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