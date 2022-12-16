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Стефену Карри не потребуется операция на плече

Стефену Карри не потребуется операция на плече
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Разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри не потребуется операция на плече, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Следующее обследование игрок пройдёт через две недели. По информации Чарании, Карри пропустит как минмум месяц.

Напомним, Карри получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс». Стефен травмировал левое плечо в концовке третьей четверти и больше не появлялся на площадке.

Напомним, встреча закончилась победой «Индианы» со счётом 125:119. Карри в этом матче записал на свой счёт 38 очков, семь подборов и семь результативных передач.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 29,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,8 передачи.

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