Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр высказался о сроках восстановления Карри после травмы плеча

Стив Керр высказался о сроках восстановления Карри после травмы плеча
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о травме лидера своей команды Стефена Карри. Повреждение он получил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» (119:125). Стефен травмировал левое плечо в концовке третьей четверти и больше не появлялся на паркете. По словам Керра, он не знает, как долго будет отсутствовать Карри.

«Я понятия не имею, как долго Стеф будет отсутствовать. Но я просто рад, что всё не так серьёзно и он вернётся. Сегодня мы получили хорошие новости. Когда кто-то из парней выпадет, всегда появляется возможность для других. Так и сейчас. Нам придётся удерживать оборону, и это будет нелегко. Впрочем, это было нелегко и со Стефом», – сказал Керр на канале 95.7 The Game в YouTube.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Новость по теме
Стефену Карри не потребуется операция на плече
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022