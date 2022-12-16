Стив Керр высказался о сроках восстановления Карри после травмы плеча

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о травме лидера своей команды Стефена Карри. Повреждение он получил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» (119:125). Стефен травмировал левое плечо в концовке третьей четверти и больше не появлялся на паркете. По словам Керра, он не знает, как долго будет отсутствовать Карри.



«Я понятия не имею, как долго Стеф будет отсутствовать. Но я просто рад, что всё не так серьёзно и он вернётся. Сегодня мы получили хорошие новости. Когда кто-то из парней выпадет, всегда появляется возможность для других. Так и сейчас. Нам придётся удерживать оборону, и это будет нелегко. Впрочем, это было нелегко и со Стефом», – сказал Керр на канале 95.7 The Game в YouTube.

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