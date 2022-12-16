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Чемпион НБА: когда мы оценим эпоху Леброна, станет ясно, что он даже лучше, чем мы думаем

Чемпион НБА: когда мы оценим эпоху Леброна, станет ясно, что он даже лучше, чем мы думаем
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Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд высказался о своём бывшем товарище по команде Леброне Джеймсе, ныне выступающем в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не могу использовать слово «удивлён», когда говорю о достижениях Леброна Джеймса. Иногда я думаю, что мы живём в эпоху Леброна и у нас ещё не было возможности хорошо подумать над этим. А когда мы всё-таки оценим этот период, станет понятно, что он даже лучше, чем мы думаем сейчас. Я говорю как человек, который провёл с ним много времени на площадке. Он не эгоистичен на паркете. И если и есть какой-то рекорд, с которым Леброн хотел бы уйти, полагаю, это рекорд по количеству набранных очков.

Если я не смогу быть [на стадионе] в тот день, когда он это сделает, я надеюсь оказаться где-нибудь перед телевизором. И я определённо буду одним из первых, кто отправит ему текстовое сообщение, которое он получит, когда матч закончится», — приводит слова Уэйда Sports Illustrated.

Леброн танцует на яхте во время тренировки:

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