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Гомельский оценил перспективы «Локомотива-Кубань» после прихода американских новичков

Гомельский оценил перспективы «Локомотива-Кубань» после прихода американских новичков
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив клуба «Локомотив-Кубань» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«С появлением новичков в «Локомотиве» Джошуа Грэя и Криса Хортона «Локо» сможет ли поправить турнирное положение и войти в тройку? Думаю, что «Локо» так и финиширует на четвёртом месте», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе краснодарского клуба девять побед при семи поражениях. Лидером является московский ЦСКА. С армейцами краснодарцы сыграют как раз сегодня, 16 декабря. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.

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