Гомельский оценил перспективы «Локомотива-Кубань» после прихода американских новичков

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив клуба «Локомотив-Кубань» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.



«С появлением новичков в «Локомотиве» Джошуа Грэя и Криса Хортона «Локо» сможет ли поправить турнирное положение и войти в тройку? Думаю, что «Локо» так и финиширует на четвёртом месте», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе краснодарского клуба девять побед при семи поражениях. Лидером является московский ЦСКА. С армейцами краснодарцы сыграют как раз сегодня, 16 декабря. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.