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«Майами» поместил всех игроков в список травмированных в ответ на штраф от НБА

«Майами» поместил всех игроков в список травмированных в ответ на штраф от НБА
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Руководство «Майами Хит» перед очередным матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» поместило всех 17 игроков команды в список травмированных. Игра состоится в ночь на 18 декабря.

Предполагается, что таким образом «Майами» отреагировал на штраф в размере $ 25 тысяч, который клуб получил за то, что некорректно отметился статус ряда игроков перед игрой с «Оклахома-Сити Тандер».

При этом ожидается, что матч с «Сан-Антонио» точно пропускает защитник Гэйб Винсент.

В нынешнем сезоне «Майами» провёл 30 матчей регулярного чемпионата, в которых одержал 15 побед и потерпел 15 поражений. «Хит» располагается на восьмом месте в Восточной конференции и идёт на серии из трёх побед.

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