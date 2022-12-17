«Майами» поместил всех игроков в список травмированных в ответ на штраф от НБА

Руководство «Майами Хит» перед очередным матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» поместило всех 17 игроков команды в список травмированных. Игра состоится в ночь на 18 декабря.



Предполагается, что таким образом «Майами» отреагировал на штраф в размере $ 25 тысяч, который клуб получил за то, что некорректно отметился статус ряда игроков перед игрой с «Оклахома-Сити Тандер».



При этом ожидается, что матч с «Сан-Антонио» точно пропускает защитник Гэйб Винсент.



В нынешнем сезоне «Майами» провёл 30 матчей регулярного чемпионата, в которых одержал 15 побед и потерпел 15 поражений. «Хит» располагается на восьмом месте в Восточной конференции и идёт на серии из трёх побед.