Леброн Джеймс высказался о финале ЧМ-2022

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Леброн не стал выбирать победителя.



«Не хотел бы делать выбор в пользу кого-то. Во сколько игра? В семь утра? Окей, хорошо. Я хочу просто увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол, как и весь остальной мир, независимо от того, поддерживаешь ты Францию или Аргентину. Уверен, нас ждёт отличный футбол, посмотрим», — приводит слова Леброна YouTube-канал NBA on Fire.



В финале чемпионата мира, который пройдёт 18 декабря, сыграют сборные Франции и Аргентины.



В полуфинале Аргентина разгромила национальную команду Хорватии со счётом 3:0, а Франция обыграла Марокко — 2:0.