Дуэйн Уэйд: лучшие годы карьеры Леброна прошли в «Майами»

Бывший игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд считает, что флоридский клуб подписал звёздного форварда Леброна Джеймса в правильное время.



Леброн Джеймс выступал за «Майами» с 2010 по 2014 год, после чего вернулся в «Кливленд Кавальерс». С «Хит» Джеймс дважды становился чемпионом НБА и оба раза признавался самым ценным игроком НБА и финала.



«Леброн был ещё молод, когда присоединился к «Майами». Он провёл семь лет в Кливленде, но присоединился к ним ещё в 18 лет, так что до нас добрался ещё молодым баскетболистом. И он был здесь в правильное время. Лучший возраст для профессионального спортсмена — промежуток от 25 до 29 лет. Это лучшие годы игрока, так что лучшие годы Леброна прошли именно в «Хит». Нам повезло его заполучить», — цитирует Уэйда Heat Nation.



С 2018 года Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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