Владелец «Лейкерс» Джини Басс летом заблокировала обмен Уэстбрука на Хилда и Тёрнера
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Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс в минувшее межсезонье не позволила провести обмен звёздного разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука на Бадди Хилда и Майлза Тёрнера из «Индианы Пэйсерс», сообщает обозреватель The Athletic Сэм Эмик.
«Возможно, Уэстбрук и не в восторге от новой роли, но улучшенная игра говорит о том, что он готов принять факт перевода на скамейку. Это правильный шаг в этом случае. Вот почему Джини Басс не хотела отдавать Уэстбрука в последние дни перед стартом тренировочного лагеря, хотя они были близки к сделке с «Индианой», — пишет Эмик.
Также сообщается, что Джини Басс приняла такое решение, так как хотела сохранить драфт-пики клуба, которые могли быть использованы в обмене.
Новость по темеThe Athletic: обмен Уэстбрука в этом сезоне маловероятен
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