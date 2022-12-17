Владелец «Лейкерс» Джини Басс летом заблокировала обмен Уэстбрука на Хилда и Тёрнера

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс в минувшее межсезонье не позволила провести обмен звёздного разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука на Бадди Хилда и Майлза Тёрнера из «Индианы Пэйсерс», сообщает обозреватель The Athletic Сэм Эмик.



«Возможно, Уэстбрук и не в восторге от новой роли, но улучшенная игра говорит о том, что он готов принять факт перевода на скамейку. Это правильный шаг в этом случае. Вот почему Джини Басс не хотела отдавать Уэстбрука в последние дни перед стартом тренировочного лагеря, хотя они были близки к сделке с «Индианой», — пишет Эмик.



Также сообщается, что Джини Басс приняла такое решение, так как хотела сохранить драфт-пики клуба, которые могли быть использованы в обмене.

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